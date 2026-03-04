Ultima spiaggia Bakery e derby Bees-Assigeco

Mercoledì denso di emozioni per le squadre piacentine in Serie B Nazionale di basket, in campo stasera nel penultimo turno infrasettimanale della stagione (30ª giornata). Alle 20.30 a Castell’Arquato sarà derby tra Fiorenzuola Bees e Assigeco. I valdardesi di Marco Del Re sono reduci da tre sconfitte consecutive che però non hanno pregiudicato la classifica e cercano punti pesanti per provare a uscire dalla zona playout. Discorso speculare per l’Assigeco di Simone Lottici, che arriva con il morale alto dopo quattro vittorie a fila che hanno regalato il quinto posto solitario.

In contemporanea al PalaFerraris di Casale Monferrato scontro diretto salvezza cruciale per la Bakery, ospite della Novipiù in una sfida da non fallire. I biancorossi sono ultimi a quota 6 punti, due in meno dei piemontesi che oltretutto avevano vinto il match d’andata. Per la squadra di Giorgio Salvemini, perdere vorrebbe dire vedere un avversario a +4 e con lo scontro diretto a favore, con la retrocessione diretta difficile da evitare. Viceversa, un successo rimescolerebbe le carte nella parte della zona play out che coinvolge anche la rigenerata Fidenza.

Classifica

Vigevano 42, San Vendemiano 40, Orzinuovi, La T Tecnica Gema Montecatini 38, Assigeco, Legnano 34, Capo d’Orlando 32, Desio, Treviglio, Fabo Herons Montecatini, Omegna 30, Vicenza 28, Lumezzane 24, Agrigento, Piazza Armerina 22, Fiorenzuola Bees 20, Fidenza 10, Monferrato 8, Bakery 6.