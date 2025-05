Ultime gare ad alta tensione, le decisioni del giudice sportivo

Poche gare nell'ultimo weekend, ma ugualmente tanto lavoro per il giudice sportivo regionale dopo i match di finale playoff. A cominciare dalla Bobbiese che, dopo il ko con la Comacchiese che non impedirà il ripescaggio in Eccellenza dei neroverdi, nel prossimo campionato, dovrà fare a meno di bomber Mattia Scabini per i primi due turni e di Davide Imprezzabile per quattro giornate, quest'ultimo protagoniste di proteste scomposte al termine della sfida. Squalificato anche il vice del confermato Dario Bongiorni, Pier Francesco Villani, fino al 13 luglio (sempre per proteste).

Un autentico bollettino di guerra quello susseguente alle finali di Seconda Categoria. Ammenda di 300 euro per il Bobbio2012Perino: " Per aver propri sostenitori introdotto materiale pirotecnico nel proprio settore. Inoltre al 41º del primo tempo veniva lanciato all'interno del terreno di gioco nei pressi dell'assistente nr. 2 dell'arbitro un fumogeno senza tuttavia arrecare danni. A fine gara sostenitori riconducibili alla Soc. Bobbio 2012Perino attendevano la terna arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose".

Sanzione di 200 euro invece per il San Lorenzo Monticelli: "Al termine della gara propri tesserati facevano uso di materiale pirotecnico. Mentre la terna arbitrale si recava nei pressi della propria autovettura notavano una rissa tra entrambe i tesserati". Trecento euro per gli avversari del Superga63, formazione di Cattolica, per il comportamento tenuto dai tifosi giunti dalla Romagna a Zola Predosa. Un post gara molto movimentato, durante il quale sono volati colpi proibiti e per i quali potrebbe esserci un seguito. Da sottolineare come la società romagnola abbia presentato un preannuncio di reclamo (non sono note le motivazioni), rigettato dal giudice sportivo per la mancanza della firma sul documento presentato agli organi di giustizia della Figc regionale.