Un altro talento in biancorosso: Pietro Melegari

Dopo l’arrivo in biancorosso del piacentino Andrea Lovotti, ex pilone della nazionale e delle Zebre, il Piacenza Rugby annuncia un secondo colpo di mercato per quanto concerne il roster della prossima stagione in Serie A2. Si tratta di Pietro Melegari, seconda linea classe 2005 e originario di Parma. Figlio d’arte (papà Corrado ha vestito la maglia della Rugby Parma per diversi anni), Pietro è cresciuto nelle giovanili del club del Ducato per poi vestire l’azzurro nell’Accademia U19 di Milano. Ha inoltre fatto parte delle rappresentative azzurre nella categoria Under 18 e Under 20, scendendo in campo in due edizioni del Sei Nazioni Under 20. Studente nel corso di laurea di Ingegneria meccanica, proseguirà gli studi a Piacenza. Nella stagione scorsa ha giocato in Serie A1 con il Cus Torino.