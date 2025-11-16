Un buon Piace non trova la vittoria: 1-1 contro il Lentigione

Nel quarto scontro diretto stagionale, finisce 1-1 la gara fra Piacenza e Lentigione. Un tempo a testa al Garilli: reggiani subito incisivi e in rete dopo 5’ con Cellai e poi più sicuri nei 45’ iniziali, Silva e compagni bravi nella reazione della ripresa, nonostante diverse assenze, che porta al gol del pari di Poledri, ma non è abbastanza per portare a casa i tre punti.

La classifica però si allunga: complice la vittoria della Pistoiese sul Sant’Angelo, ora la vetta del girone D di Serie D è a 6 punti di distanza per il Piacenza.

La cronaca della gara

Mister Franzini deve fare a meno anche di Martinelli (problema nella rifinitura) e Garnero, oltre a Taugourdeau, Zaffalon e Mustacchio. Recuperati Lordkipanidze e D’Agostino, titolari nel 4-3-1-2 con Campagna trequartista. Dopo cinque minuti, però, ecco la doccia gelata, sotto la pioggia del Garilli: Masini scappa sulla destra e trova l’assist per Cellai solo in area. Ospiti avanti 1-0, ma resta il dubbio sulla posizione di partenza dell’attaccante.

Il Piace manovra lento e la reazione è approssimativa, l’attacco non dà grandi spunti e allora ci prova Lordkipanidze, che impegna Gasperini da fuori. Dall’altra parte, Ribero mette in angolo sul diagonale del solito Masini, poi il Lentigione ci riprova con il colpo di testa di Nappo su calcio d’angolo che sfiora il palo.

L’occasione principale dei biancorossi, abbastanza spenti e scollati per tutti i primi 45’, è sui piedi di D’Agostino al 40’: il numero 10 calcia alto un rigore in movimento, sul traversone da destra di Ciuffo.

Piglio diverso a inizio ripresa, quando il Piace si rituffa subito in avanti. Brivido per i reggiani al 54’: Sbardella si inserisce dalle retrovie e colpisce in pieno la traversa sull’appoggio di Trombetta. Il Lentigione si fa rivedere con il colpo di testa di Mele (fuori di poco), ma è un Piacenza diverso quello del secondo tempo.

La manovra è più fluida, anche se mancano le occasioni, almeno fino al 67’: Ciuffo parte sul solito binario destro, Poledri si mette in proprio e trova l’angolino con il destro per l’1-1.

Fra le due squadre, sono i padroni di casa a sfoggiare l’atteggiamento più offensivo nel finale di gara. L’allenatore ospite Pedrelli toglie Nanni e Cellai e punta sulle ripartenze con Jassey, Franzini cerca risposte dall’ingresso di Pino e Bianchetti. Qualche chance negli spazi, ma l’imprecisione degli ultimi metri non permette di andare oltre all’1-1 finale.

Mercoledì ottavi di Coppa Italia al Garilli contro la Correggese, domenica 23 sfida di campionato sul campo della Trevigliese.

Il tabellino

Piacenza-Lentigione 1-1

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin; Lordkipanidze (44’ s.t. Mazzaglia), Putzolu, Poledri; Campagna (35’ s.t. Bianchetti); D’Agostino, Trombetta M (26’ s.t. Pino). All. Franzini. Panchina: Kolgecaj, Arba, Sollini, Mazzaglia, Cabri, Pizzi, Trombetta N.

Lentigione (4-3-3): Gasperini; Masini (12’ s.t. Jassey), Mele, Capiluppi, Bita (27’ s.t. Miglietta); Penta (44’ s.t. Panigada), Nappo, Pari; Nanni (24’ s.t. Mordini), Cellai (15’ s.t. Battistello), Alessandrini. All. Pedrelli. Panchina: Cheli, Mirri, Iori, Cudini.

Arbitro: Polizzotto di Palermo.

Rete: 5’ p.t. Cellai (L); 23’ s.t. Poledri (P).

Note: ammoniti Bertin, Poledri, Masini, Sbardella. Angoli 2-1. Recupero 1’-4’. Spettatori 1754, di cui 1345 abbonati.

