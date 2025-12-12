Un ex Lazio per il Nibbiano: Ranelli per i valtidonesi
Nuovo rinforzo per la mediana della capolista del girone A di Eccellenza
Redazione Online
|12 minuti fa
E' Lorenzo Ranelli, laziale di Colleferro (classe 96), il rinforzo di comprovata garanzia ed esperienza del centrocampo del Nibbiano&Valtidone. Scuola Lazio e Frosinone (con quest'ultima ha esordito in serie B), il neo biancazzurro vanta un curriculum quasi interamente rapportato alla serie D, tra le tappe di Campobasso, L'Aquila, Lornano Badesse, Legnago, Carpi, Aglianese, Desenzano e, lo scorso anno, Sanremese, al di là della breve parentesi del primo scorcio di questa stagione con la squadra dove è nato, il Colleferro (Eccellenza laziale). Biglietto da visita importante ed altra pedina che accresce le potenzialità della rosa a disposizione di mister Rastelli, peraltro per un po' orfana di Minasola oltre che dei lungodegenti Rossi e Bini. Leggi qui tutti gli ultimi colpi del calciomercato dei dilettanti