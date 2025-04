Un Fiorenzuola sorride: Juniores avanti nei playoff

Vola ben più in alto della prima squadra la formazione Juniores del Fiorenzuola, che sul campo "Bricchi” passa il primo turno dei playoff di categoria superando il Cittadella Modena. Ai rossoneri, meglio piazzati nella stagione regolare con il secondo posto, poteva anche bastare un pareggio da difendere però fino ai tempi supplementari. I ragazzi allenati da Nicolò Araldi hanno fatto di meglio, liquidando con il gol di Censi al 21' del secondo tempi il pericoloso avversario, dotato di uno dei migliori attacchi del girone nell'arco del tempo regolare. Risultato legittimato da tre legni colpiti prima del gol decisivo, ma fino all'ultimo minuto di recupero dei sei concessi, c'è stato di che soffrire.

I valdardesi sono attesi tra una settimana dal viaggio a Livorno, formazione vincitrice del girone F, in gara secca come era questa con i modenesi, La variante però è che sarà la compagine toscana ad avere dalla sua due risultati su tre visto il miglior piazzamento stagionale. Ma gli uomini di Araldi hanno le carte in regola per firmare il colpaccio anche fuori casa. Determinazione, voglia di lottare su di ogni pallone sono state le armi decisive di un gruppo di ragazzi, alcuni tra l'altro già prestati alla prima squadra in serie D. Giocatori classe 2006 e 2007 che possono diventare una risorsa preziosa e un ottimo sostegno per il Fiorenzuola del futuro che militerà presumibilmente in Eccellenza nella prossima stagione.