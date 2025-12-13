Un grande BobbioPerino, ma il trionfo di Coppa è dei Samurai

I Samurai si confermano imbattibili e vincono la Coppa Emilia di Seconda Categoria (fase provinciale) piegando in finale il BobbioPerino. Al campo Ramponi di Rivergaro è andata in scena una gara equilibrata nel primo tempo, nella ripresa l'ha sbloccata Burgazzoli su assist di Bertani. Il Bobbio, ammirevole per tutto il corso dei 90', ha reagito, costruendo un paio di palle gol. Vibranti proteste anche per un possibile calcio di rigore per fallo di Vagge su Nantoume, poi a pochi minuti dal termine, Cozzi ha siglato il 2-0 in contropiede. Un successo annunciato, ma plauso alla squadra di Tibaldi che ha reso il match appassionante, limitando al massimo il gap con lo squadrone di Di Donna, dominatore assoluto in campionato e che dunque sarà atteso dalla fase regionale della Coppa Emilia.

SAMURAI-BOBBIO PERINO 2-0

SAMURAI: Vagge, Bello, Maccabruni, Cerati, Som, Cavicchia, Anelli (17' st Turati), Foppa (27' st Orru), Burgazzoli (35' st Troccoli), Cozzi, Bertani. A disposizione: Bolzoni, Gjorgievski, Montini, Simone, Zarbano. All. Di Donna.

BOBBIO PERINO: Scotti, Guasconi, Gini, Ragalli, Begov, Macellari, Schiavi, Pozzi (32' st Scotti), Nantoume, Dilettoso (7' st Giunta), Cassinelli. A disposizione: Chiapparoli, Macellari, Ertola, Biazzi, Merli, Maloberti, Manfroni. All. Tibaldi.

Arbitro: Viscusi (Piacenza), assistenti Noubani (Piacenza) e Fiore (Piacenza).

Reti: 12' st Burgazzoli (S), 43' st Burgazzoli (S).

Note: espulso Biazzi (B) al 39' st per proteste. Ammoniti Guasconi (B), Begov (B), Foppa (S), Nantoume (B) e Burgazzoli (S).







