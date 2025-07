Un nuovo centrocampista per il Fiorenzuola: firma Bertelli

Dopo il naufragio della trattativa con il centrocampista ex Piacenza Palazzolo, il Fiorenzuola ha già individuato e ufficializzato il sostituto: Andrea Bertelli, classe 2000, è rossonero. Reduce da due brillanti stagioni in maglia Pavia, conclusesi con la vittoria del Campionato di Eccellenza nel 2024/2025, Bertelli arriva a Fiorenzuola dopo essersi affermato come uno dei protagonisti assoluti della promozione della formazione pavese, con 11 reti realizzate in due anni. Nella stagione precedente (2022/2023) ha vestito la maglia del Caravaggio, sempre in Eccellenza, dove ha messo a segno 7 reti nel ruolo di mezzala offensiva, confermando le sue qualità in fase di inserimento. Prima ancora, Bertelli ha accumulato una solida esperienza in Serie D, collezionando oltre 140 presenze con le maglie di Crema, Villa Valle e Fanfulla, dimostrando continuità, affidabilità e personalità in mezzo al campo.