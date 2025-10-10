Un nuovo defibrillatore "vigila" sulla Bakery Basket

Bakery Basket Piacenza ha annunciato il rinnovo della collaborazione con ReLife 2020, centro specializzato nella formazione sulle manovre salvavita, rivolte ad adulti e bambini, con particolare attenzione all’emergenza pediatrica. La sua missione è diffondere una vera e propria cultura del soccorso, offrendo corsi di rianimazione cardiopolmonare (Rcp) e uso del defibrillatore, affinché scuole, palestre e società sportive possano essere luoghi cardioprotetti e consapevoli.

L'associazione ha donato alla Bakery Basket un defibrillatore di ultima generazione che sarà a disposizione della società e dei suoi atleti.

«Per noi lo sport significa guardare alla persona nella sua totalità - racconta Caterina Zanardi, presidente di Bakery Piacenza - essere pronti ad affrontare le difficoltà ci rende persone migliori, non solo atleti. Far parte del progetto ReLife è un modo per ricordare che lo sport ha anche la responsabilità di formare uomini e donne consapevoli, capaci di fare un passo verso chi ha bisogno. È un onore collaborare con una realtà così professionale e vicina al mondo sportivo».

«La Bakery, per il secondo anno consecutivo, ha accolto la nostra proposta - commenta Cristina Bolzoni, direttore del centro di formazione presso ReLife 2020 - e quest’anno abbiamo fatto un passo in più, donando un defibrillatore di ultima generazione per rafforzare l’impegno nella cardioprotezione. Per me il basket è qualcosa di speciale: l’ho praticato per 38 anni e tornare in questo mondo significa portare valori concreti anche nelle società meno sotto i riflettori».