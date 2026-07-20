Un oro e un bronzo con Cornelli ai Campionati regionali

Bilancio positivo per la Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi di nuoto per le categorie Junior, Cadetti e Assoluti, andati in scena lo scorso fine settimana a Lodi. Dopo i tre titoli regionali e le tre medaglie d’argento conquistate dieci giorni fa ai Regionali Ragazzi con Matteo Pilla, la squadra biancorossa allenata da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi e Gianluca Parenzan ha infatti messo in bacheca un’altra medaglia d’oro e una di bronzo. Oro e titolo regionale nella categorie Junior per Giovanni Cornelli, che si è imposto nella finale dei 200 dorso fermando il cronometro sul tempo di 2’05”,48; per Cornelli anche il bronzo vinto nei 100 dorso con il tempo di 59”,03, l’ottavo nei 200 farfalla (2’11”,84, record personale) e il dodicesimo nei 50 dorso (28”,04, record personale).

Buon quinto posto finale nei 50 rana Assoluti (33”,29) per Ludovica Bonini, al rientro nelle gare dopo la parentesi universitaria americana. Risultati molto positivi anche per Diletta Franchi (Junior), sesta nella finale dei 100 farfalla (1’05”,89), nona nella finale dei 50 farfalla (29”,92) e seconda nella Finale B dei 50 rana (34”,87), firmando in tutte le gare i propri personali. Secondo posto nella Finale B per Federico Pozzi (Junior) nei 50 rana (30”,49, nuovo personale), ma anche ottavo nella Finale B dei 100 rana (1’08”,08) e un crono di 2’32”,80 nei 200 rana.

Ottavo posto nella Finale B dei 50 farfalla (29”,98) per Letizia Bram-billa (Cadette), anche decima nella Finale B dei 50 dorso (32”,42) con il nuovo personale nei 50 rana (36”,62), 1’10”,63 nei 100 dorso e 1’07”,50 nei 100 farfalla. Buone prestazioni anche per Riccardo Bertolini (Junior), che ha nuotato i 50 dorso in 28”,78, i 100 dorso in 1’03”,33 e i 200 dorso in 2’19”,83, per Christopher Malvermi (Cadetti) che ha nuotato i 50 dorso in 30”,20 e i 100 farfalla in 1’01”,87 firmando i suoi nuovi personali, per Ilaria Boiardi che ha nuotato i 50 stile libero in 28”,98 e i 100 stile libero in 1’02”,89 con il nuovo personale, e per Giulia Ghidoni (Junior) nei 50 stile libero (29”,70).

Bene anche le staffette: la 4x100sl Junior con Giovanni Cornelli, Raffaele Noè, Riccardo Bertolini e Federico Pozzi; la 4x100 sl Cadette con Ilaria Boiardi, Giulia Ghidoni, Diletta Franchi e Letizia Brambilla; la 4x200 sl Junior maschile con Pilla, Barbazza, Noè e Cornelli; la 4x100 mista femmine Junior con da Lidia Prazzoli, Gaia Sebastiani, Marta Zangrandi e Ilaria Boiardi; la 4x100 mista Cadette con Brambilla, Lombardi, Franchi e Ghidoni; la 4x100 mista Junior composta da Barbazza, Pozzi, Cornelli e Noè che si è classificata quindicesima in 4’04",30.