Un sabato di big match RISULTATI LIVE

E’ gran derby che profuma di primato nel massimo campionato regionale quello in programma oggi (ore 15), al “Puppo”, tra la capolista (pari alla Vianese) Nibbiano&Valtidone e la Pontenurese, sorprendente terza della classe sotto di due lunghezze rispetto al tandem di testa. Biancazzurri di mister Rastelli tuttora imbattuti e forti dell’attacco più prolifico (32 i gol all’attivo) e della difesa meno perforata non solo del girone ma dell’intero panorama nazionale (2 al passivo), ma anche i numeri della squadra di Rizzelli sono di tutto rispetto, con la differenza reti che segna + 9 (21 fatti e 12 subiti) e la stessa quantità di vittorie (11) dei più quotati avversari; Spagnoli e compagni in lieve difetto (si fa per dire) per le battute d’arresto lamentate con Fiorenzuola e Brescello.

Certo i favori dei pronostici pendono dalla parte della corazzata valtidonese, già vincente nella medesima sfida di Coppa con rotondo tris a zero, ma è altrettanto assodato che la matricola terribile del presidente Baruzzi non parte battuta a priori. Tutt’altro. Nibbiano orfano (per quattro turni) dello squalificato Alcibiade, Pontenurese a sua volta di Yener e Orlandi, anch’essi appiedati dal giudice sportivo.

Non solo il derby d’Eccellenza ma anche un tris di importanti sfide in Promozione e un derby di Prima nel ricco menù degli anticipi.

Privo degli squalificati Makaya e Tosca il GoticoGaribaldina di mister Achilli (29) va a difendere il primato sul sintetico di Langhirano, al cospetto di una realtà di tutto rispetto che ha soli quattro punti in meno dei biancorossi e che staziona in area playoff. Test dunque assai probante per Molinelli e compagni, da superare a pieni voti per rimanere davanti nella volata al titolo d’inverno. Ad alto quoziente di difficoltà pure la sfida interna che attende la CastFontana di Ciotola (26) di fronte all’ostico San Secondo (22), fermo restando che gli azulgrana vantano un ruolino di marcia invidiabile nel fortino del “Soressi” e che sono nuovamente a caccia di immediato riscatto dopo lo scivolone con la Bagnolese. In chiave salvezza fondamentale che il CarpaChero di Ferranti (10), con Cabrini e Koci finalmente arruolabili, centri il quarto risultato utile di fila a domicilio del Terme Monticelli (19). Al piano inferiore il prologo della penultima d’andata nel derby di Borgonovo tra i rossoblù di Caragnano (22) e il Vigolzone di Giorgi (16), con la posta in palio che fa parecchio gola ad entrambe per opposti motivi.

