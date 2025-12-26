Un solo set da Gas Sales, sorpasso Civitanova

Un Santo Stefano amaro per i tifosi della Gas Sales che hanno raggiunto Civitanova. I biancorossi hanno infatti ceduto al cospetto della Lube in uno scontro diretto valido per i quartieri più nobili della graduatoria e che costa proprio il sorpasso da parte dei marchigiani ai danni della squadra di Boninfante che scivola addirittura dal quinto al settimo posto (anche MIlano sopravanza Piacenza). Un 3-1 che fa male e che è stato la fotografia di un match sì combattuto, ma in cui i piacentini non hanno brillato in ricezione e nemmeno al servizio. Il tecnico biancorosso ha optato per Bergamann in luogo di Mandiraci, una scelta tecnica (come confermato dalla società) che non ha pagato. I soli Bovolenta e Gutierrez hanno mantenuto in partita Piacenza, ma per Porro e compagni non è stata giornata di fronte a un Nikolov in gran spolvero (21 punti a referto). Piacenza sarà di nuovo in campo il 30 dicembre al Palabanca con Modena per la sfida secca valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Lube Civitanova-Gas Sales Bluenergy 3-1 (25-21 28-26 18-25 25-21)

Cucine Lube Civitanova: Bottolo 13, Gargiulo 11, Loeppky 16, Nikolov 21, Podrascanin 2, Boninfante 2, Balaso (L), Poriya, Bisotto (L), D’Heer 5, Orduna. Ne: Kukartsev, Duflos-Rossi, Tenorio. All. Medei.

Gas Sales Bluenergy: Bergmann 7, Galassi 5, Bovolenta 26, Gutierrez 16, Comparoni 1, Porro, Pace (L), Leon 1, Seddik 6, Andringa 2, Travica. Ne: Mandiraci, Loreti (L), Fraleone. All. Boninfante.

Arbitri: Lot di Treviso e Salvati di Roma.

Note: durata set 25’, 29’, 22’ e 23’ per un totale di 99’. Spettatori 3485 per un incasso di 41-103, 11 euro. MVP: Eric Loeppky. Cucine Lube Civitanova: battute sbagliate 22, ace 14, muri punto 5, errori in attacco 7, ricezione 55% (35% perfetta), attacco 56%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 23, ace 5, muri punto 5, errori in attacco 3, ricezione 44% (26% perfetta), attacco 64%.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI