Un super-lanciatore per il Piacenza Baseball

La prima scelta di mercato del Piacenza Baseball interessa il comparto dei lanciatori a conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che le velleità biancorosse nel prossimo campionato di Serie B non possono prescindere dall'irrobustimento del bull-pen. A disposizione di Andrea D'Auria arriva il pitcher Federico Faini, in uscita dal Reggio Emilia (Serie A). A 30 anni, compiuti da poco, l'atleta di origini abruzzesi scende di categoria mettendo sul piatto la sua esperienza, unita ad una rassicurante solidità fisica. Nelle aspettative dei pitching-coach Rossi e Monsalve dovrà rappresentare un punto fermo di gara1, quella riservata al monte di scuola italiana.

«So che a Piacenza quest'anno c'è ambizione - afferma Faini - e la chiamata non nascondo che mi abbia fatto piacere. La discesa di categoria non mi pesa affatto e le referenze raccolte mi hanno convinto sul progetto della mia nuova squadra. Il resto lo hanno fatto gli ottimi rapporti che intrattengo con Andrea D'Auria».

Faini ha già iniziato a lavorare al De Benedetti: «L'approccio è stato ottimo, noto voglia di lavorare e gli obiettivi appaiono chiari. Spero di divertirmi già dalle prime amichevoli». A breve sono attese altre novità riguardanti ulteriori innesti nella rosa.

Federico Faini è originario di Atri, in provincia di Teramo e proprio nel Progetto Baseball Teramano ha mosso i suoi primi passi, spinto anche dalla passione di papà Maurizio, giocatore ai tempi nel Firenze. Viene chiamato più volte nella rappresentativa Italia Sud del Progetto Verde-Azzurro e per tre volte partecipa al prestigioso Mundial-Hit internazionale, due volte nell'U12 ed una nell'U15. L'esordio in B a soli 15 anni. Passa in seguito al Chieti dove nel 2018 conosce un'amara retrocessione salvo poi contribuire, l'anno successivo, al pronto ritorno in serie B. Dal 2020 al 2025 la fetta più importante della sua carriera, almeno fino ad oggi, con l'approdo a Reggio Emilia. Promozione in A2 nel 2022 e nel 2024 e 2025 due quarti di finale in A1. Nella massima serie ha sempre fornito garanzie come rilievo ma a Piacenza la sua esperienza ed il suo controllo potrebbero farlo preferire nelle vesti di lanciatore partente.