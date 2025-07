Una carriera da Serie A: Bertoncini a Zona Calcio Estate

È uno dei pochi piacentini che può vantarsi di aver giocato in Serie A, con il Frosinone. Ma ha giocato anche in altre piazze importanti, vincendo campionati (tra cui lo scudetto Primavera con il Genoa). Davide Bertoncini resta però legato a doppio filo al Piacenza, in cui è cresciuto e con il quale ha sfiorato una storica promozione in Serie B. Il difensore, attualmente in forza al Novara in Serie C, si racconterà questa sera a Zona Calcio Estate, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30 (in streaming sul sito www.liberta.it). Una lunga carriera cominciata da bambino sui campetti di Vernasca e arrivata ai massimi livelli, passando per altre squadre storiche come Modena, Reggina e Como. Tutto all'insegna della grande serietà e dalla professionalità che hanno sempre accompagnato Bertoncini dentro e fuori dal campo.

Nel finale, come sempre linea al Poliambulatorio Gymed, dove Paolo Beghi e Matteo Forlini illustreranno alcuni degli esercizi utili per mantenersi in forma durante l’estate.

Le riprese durante i corsi al Poliambulatorio Gymed