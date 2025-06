Una "panterina" campione d'Italia Juniores

Una gara corsa sempre all'attacco con la squadra, una stoccata all'interno dell'ultimo chilometro e l'ambita maglia nazionale. È festa tricolore per la squadra piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink, che può sprigionare la propria gioia grazie all'impresa di Matilde Rossignoli a Trieste nel campionato italiano donne Juniores su strada, andato in scena stamattina.

La "panterina" veronese classe 2008 ha piazzato la stoccata decisiva all'interno dell'ultimo chilometro, precedendo di cinque secondi Elisa Ferri (Zhiraf Pagliaccia) e Giorgia Pellizotti (Trinx). La società del presidente Gian Luca Andrina torna sul gradino più alto del podio Donne Juniores su strada a distanza di sei anni: era il 2019 quando la torinese Eleonora Camilla Gasparrini (ora all'UAE Team ADQ) sfrecciò sul traguardo abruzzese di Castelnuovo Vomano.

A Trieste, la festa delle "panterine" è completata anche da altri due piazzamenti in top ten: nona la bresciana Elisa Bianchi, decima Sofia Delle Fontane, ciclista di Latina e in evidenza nelle battute finali della corsa.

Per Matilde (figlia dell'ex professionista Francesco e al primo anno tra le Juniores), si tratta del primo centro stagionale 2025, mentre non è la prima volta che conquista una maglia tricolore: era giù successo su strada nel 2022 a Boario Terme nelle Donne Esordienti secondo anno.

La cartolina più bella arriva dopo il traguardo, con abbracci, lacrime di gioia, poi applausi e cori di tutta la squadra.



«Questo titolo - afferma il presidente della Bft Burzoni VO2 Team Pink Gian Luca Andrina - è di tutti: le atlete, i ds, i dirigenti, i meccanici e tutti che a vario titolo contribuiscono all’attività. I migliori apprezzamenti vanno alle nostre ragazze che hanno fatto una gara perfetta, attaccando a più riprese, e a Matilde che ha finalizzato. Un ringraziamento ai nostri sponsor che ci sostengono e ad Arianna Burzoni. Come società vorremmo dedicare questo titolo ad un amico che ci ha dato l’opportunità di dare continuità al mondo del ciclismo femminile e che tra lo sgomento generale ci ha prematuramente lasciato in questi giorni, Mauro Veneziani. Sono certo che ci avrebbe chiamato per congratularsi con noi. Domani (oggi per chi legge, ndc) alla gara che organizziamo a Vigolzone, valevole per il campionato regionale Allievi, lo ricorderemo con un minuto di raccoglimento».

«In qualità di main sponsor - le parole di Arianna Burzoni, al timone dell'azienda Bft Burzoni - sono veramente entusiasta e orgogliosa per il successo di oggi a Trieste. Matilde è la prima di tutte le italiane e indosserà il tricolore, il sogno di ogni sportivo e la massima gratificazione per tutto lo staff dirigenziale. Ringrazio tutti, in particolare le ragazze che hanno saputo creare la giusta alchimia di squadra. Grazie di cuore per portare sempre più in alto la "pantera" della Bft Burzoni".

Risultati

Campionato italiano Donne Juniores Trieste: 1° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 91 chilometri 800 metri in 2 ore 28 minuti 52 secondi, media 37 chilometri orari, 2° Elisa Ferri (Zhiraf Pagliaccia) a 5 secondi, 3° Giorgia Pellizotti (Trinx Factory Team), 4° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli), 5° Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Sile), 6° Azzurra Ballan (Breganze Millenium), 7° Sofia Guichardaz (Libertas Ceresetto), 8° Romina Evelyn Di Sciuva (Canturino 1902), 9° Elisa Bianchi (Bft Burzoni VO2 Team Pink), 10° Sofia Delle Fontane (Bft Burzoni VO2 Team Pink).