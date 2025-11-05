Una sola rete subita: il Nibbiano ha la miglior difesa d’Italia

Il gol di Djaber Nait Janane al 28’ del secondo tempo di Terre di Castelli-Nibbiano&Valtidone è ormai diventato un “pezzo unico”. Era il 27 settembre e quello resta il solo gol subito dai piacentini di mister Luca Rastelli nelle 14 partite ufficiali giocate finora, sommando alle 11 gare di campionato anche le tre di Coppa Italia, in cui la porta è rimasta sempre inviolata (tutte vittorie per 3-0).

Il Nibbiano&Valtidone vanta la migliore difesa d’Italia, tenendo contro dei campionati che vanno dalla Serie A all’Eccellenza, la categoria in cui milita la società del presidente Valter Alberici.

Nel panorama nazionale ci sono solo due squadre che si avvicinano a questo record: l’Unione Fincantieri Monfalcone, che guida l’Eccellenza del Friuli Venezia Giulia, e il Melfi 1929, capolista del girone unico di Eccellenza in Basilicata. Entrambe contano solo due reti al passivo, la prima in 10 e la seconda in 9 gare di campionato.

Marsala e Avola (Eccellenza siciliana) e Tempio (Sardegna) sono invece a quota 3.

Risalendo, in Serie D la miglior difesa è quella del Siena (girone E) con tre gol presi in 10 giornate di campionato, stesso passivo per l’Ascoli (in 12 partite) per l’Ascoli in Serie C.

In Serie B il Modena ha costruito il suo primato grazie anche a solamente sei reti incassate in 11 giornate, mentre in Serie A è sorprendentemente la Roma di mister Gian Piero Gasperini a guidare questa speciale graduatoria, con soli 5 gol presi in 10 sfide.

Il Nibbiano&Valtidone ha, inoltre, segnato in totale 34 gol in 14 partite (Coppa compresa), con una differenza reti di +33 che rappresenta per il momento un altro primato nazionale.

Nonostante tutto ciò, in campionato (8 vittorie e tre pari) è seconda, un punto dietro l’Agazzanese. E sabato c’è lo scontro diretto.



