Vacanze finite: la stagione si apre con i derby di Coppa

Alle 17.30 di oggi inizia ufficialmente la nuova stagione del calcio piacentino, con la giornata inaugurale della prima fase della Coppa Italia d’Eccellenza.

Nel girone 1, tutto piacentino, si parte col doppio derby Nibbiano&Valtidone-Bobbiese, in programma sul sintetico del Bertocchi, e Pontenurese-Agazzanese, al “Paratici” di Pontenure.

Qui Nibbiano&Valtidone

Il poker di gol (a zero) calato nell’ultimo test amichevole col San Secondo ha confermato che la squadra di mister Luca Rastelli è in progressiva crescita, pronta fare bene anche in Coppa, dove l’ha fatta da damigella d’onore nella scorsa stagione, oltre che in campionato, seppure orfana, presumibilmente per l’intera stagione, di un titolarissimo quale Francesco Bini, per i grave infortunio a ginocchio. La società sta valutando se rituffarsi sul mercato alla ricerca di un altro difensore centrale. Sempre al palo anche l’altro lungodegente Giacomo Rossi, mentre per la gara odierna da registrare anche le defezioni degli squalificati Jakimovski e Grasso.

Qui Bobbiese

La matricola in neroverde si è fatta onore pure nel triangolare di mercoledì scorso in quel di Broni, dove con rigore trasformato da Scabini l’ha spuntata sul più altolocato Oltrepò; indolore, poi, la sconfitta con l’Accademia Pavese. Al contrario del guaio muscolare per il difensore centrale Compaore, costretto a riposo per almeno 20 giorni. Complicanza che non ci voleva specie in vista dell’avvio di campionato, quando mister Dario Bongiorni dovrà fare a meno pure degli squalificati, Imprezzabile e Scabini, oltre che dell’infortunato Metti. Nell’elenco dei disponibili per il derby di oggi, invece, c’è l’ex di turno, Borsatti, ma non ancora l’ultimo arrivato, ossia il centrocampista Bryan Blanco (05), scuola Reggiana e lo scorso anno in forza al Rolo.

Qui Pontenurese

La squadra di Nicholas Rizzelli, reduce da una proficua sgambata infrasettimanale contro il Fidenza (dove si è imposta per 3-1), oggi darà senza dubbio filo da torcere alla più quotata Agazzanese. Biancazzurri privi dell’infortunato (e squalificato) Casali, nonché dell’influenzato Alfieri.

Qui Agazzanese

La squadra di mister Gianluca Piccinini, forte di un’ossatura più che collaudata, è già a buon punto ed in sede di pronostico si fa preferire rispetto all’antagonista odierna. Out il solo Caffarra, squalificato, mentre il resto della rosa è arruolabile. Mercoledì prossimo a San Nicolò (ore 19.30), Reggiani e compagni se la vedranno in amichevole con la Pianellese.