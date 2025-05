Valentina Lupi e le sue allieve danno spettacolo

Non solo ha realizzato il sogno di aprire in solitaria una palestra che già conta numeri importanti, ma con le sue allieve-compagne, Valentina Lupi si è regalata una medaglia d’argento nella gara più attesa dell’anno.“Valelupi Poledance”, in via Emilia Ovest a San Nicolò, è diventato uno dei riferimenti in provincia per chi ama la disciplina, definita volgarmente, “danza sul palo”. Di volgare, invece, c’è stato ben poco nello spettacolo che, ad Asti, hanno mandato in scena le ragazze di San Nicolò al Pole Art Italy: sulle note di una hit dance travolgente come Satisfaction di Benny Benassi, Arianna Chiari, Cinzia Ferraroni, Aurora Albieri, Andreas Manini, Mariapaola Perini, Chiara Armani, Arianna Brianzi e appunto Valentina Lupi sono riuscite a centrare un clamoroso secondo posto, sopravanzando alcune formazioni date per favorite, come quella giapponese e transalpina.