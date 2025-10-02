Valli Piacentine, il rally «possiede tutti i requisiti, si farà»

Domani sera si chiudono le iscrizioni al Rally delle Valli Piacentine. Al momento il numero degli iscritti è di 38 equipaggi, ma c’è ancora margine per i ritardatari o gli indecisi. A tale proposito il comitato organizzatore (Psa di Paolo Fortunati) ha emesso una circolare con la quale ha tenuto a respingere con decisione le indiscrezioni secondo cui la manifestazione non disponesse dei permessi necessari smentendo inoltre che mancasse il collaudo ufficiale del percorso «che risulta invece superato e approvato. Voci infondate», ha sottolineato ancora l’organizzatore, con l’invito a seguire solo i canali ufficiali (www.psarally.com e pagine social della gara). Nel gruppo degli iscritti sono diversi gli equipaggi piacentini che da tempo desideravano un ritorno alla disputa del rally che manca dal 2012 e che andrà in scena l'11 e il 12 ottobre.