Vap inarrestabile: finale regionale anche con l'Under 13

La Volley Academy Piacenza conquista l’accesso alle finali regionali Under 13, in programma a Forlì domenica prossima, 8 giugno. Lo fa superando nelle due gare in programma il Tecnomotor Benedetto Ferrara (squadra di Cento), battuto 3-1 nella prima sfida in Romagna e bissando con un 3-0 alla Palestra Baldini-Salvadè che garantisce così l’accesso alle Final Four dove saranno presenti Anderlini, Energy Parma e Libertas Forlì.

L’obiettivo raggiunto dalla Under 13 VAP dei coach Simone Mazza e Matilda Fummi è soltanto il più recente in ordine di tempo in una stagione dove l’Academy ha dimostrato di poter competere con le migliori formazioni della regione: prima dell’Under 13 erano infatti state l’Under 18 (Delgado-Cinelli), l’Under 16 (Maggipinto) e proprio l’Under 14 a giocarsi uno slot alle Finali Nazionali con la squadra di coach Maggipinto a tornare a Piacenza con il settimo posto in Italia, un traguardo di grande caratura. Guardando alle categorie ancora più giovani - condotte dallo staff guidato dai coach Simone Riccardi e Sylvie De Piccoli - la VAP ha saputo vincere il titolo regionale in S3 (con le finali nazionali che si disputeranno a Caorle tra 9 e 11 giugno) e ritrovarsi nelle finali emiliano-romagnole con l’Under 12 dopo un ultimo atto provinciale tra due formazioni della Academy.

Si completa così un filotto in salsa emiliano-romagnola per la VAP che nella stagione 2024/25 ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista fronteggiando nel corso dell’anno sportivo formazioni provenienti da tutta la regione e da tutta Italia