Vap, un colpo da novanta per puntare alla Serie A: arriva coach Fanni

La Vap alza ancor di più l'asticella e, per la stagione 2025/2026, ingaggia un autentico "santone" del volley italiano. Sarà infatti Michele Fanni il colpaccio in vista di una stagione, la prossima, che sarà primo passaggio di un nuovo ciclo dalle grandi ambizioni. Fanni, negli ultimi quattro anni alla guida del Club Italia e in passato tecnico vincente delle Nazionali giovanili, vanta un curriculum notevole, con esperienze maturate anche in Bulgaria e in Turchia. La società del presidente Corrado Marchetti non si nasconde più e intende proseguire con il lavoro di formazione e lancio di giovani pallavoliste, ma allo stesso tempo ha negli obiettivi a lungo termine anche l'approdo in Serie A. Fanni ricoprirà il ruolo di direttore tecnico dal volley S3 all'Under 18, unitamente a quello di head coach della prima squadra che sarà impegnata nel doppio impegno del campionato Under 18 e di Serie B.