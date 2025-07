Vera e Imberti, argento e bronzo a Salisburgo

Un argento con Mia Vera e un bronzo con Camilla Imberti. Ancora una spedizione di successo per il Karate Farnesiana che ha preso parte alla competizione internazionale Austrian Open di Salisburgo. A salire sul podio, nella categoria Under 12 (-36 kg) è stata Mia Vera, che dopo aver affrontato 4 incontri con tanta forza e determinazione, si è fermata soltanto in finale, salendo così sul secondo gradino del podio. Anche Camilla Imberti, nella categoria under 10 (-34 kg), ha raggiunto un importante traguardo, conquistando la medaglia di bronzo e confermandosi tra le protagoniste di questa competizione.