Vice-campione al Motoestate, la dedica di Boccellari al nonno

Cinque prove, sempre a podio ma Edoardo Boccellari deve accontentarsi del titolo di vicecampione del Motoestate 2025. Il giovane pilota piacentino, in sella ad Aprilia RS 660, assistito dall'Am Racing di Castell'Arquato, ha chiuso al secondo posto il campionato che ha vissuto l'epilogo sulla pista di Varano. Terzo posto nella tappa conclusiva, dietro al vincitore Federico Iacoi (Yamaha) e a Emanuele Cazzaniga (Aprilia). Un secondo posto in classifica generale reso ancor più prezioso alla luce del mezzo di Boccellari che, da inizio campionato, accusava un pesante gap in termini di velocità rispetto ai colleghi. «Purtroppo guidavo una moto che può essere considerata »di serie«, ma i costi non mi permettevano di andare oltre» ha spiegato il giovane piacentino che ha chiuso la sua esperienza con una dedica particolarmente sentita: «Questa medaglia d'argento è tutta per nonno Giuseppe, scomparso poche settimane fa, che ovviamente era un mio grande tifoso».

Edo Boccellari a Varano Edo Boccellari con il nonno Giuseppe Capelli, scomparso poche settimane fa