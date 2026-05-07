Vittoria Gallazzi vola sui Mille metri

Un fine settimana da incorniciare per l’Atletica Piacenza, che vede i suoi colori brillare sui palcoscenici più prestigiosi dell'atletica giovanile e nazionale.

A trascinare il sodalizio biancorosso sono state le prestazioni straordinarie di Vittoria Gallazzi e Giovanni Palpi, entrambi punte di diamante del gruppo seguito con maestria dal tecnico Edoardo Rossi.

Vittoria Gallazzi oro regionale e pass per i Nazionali

L’impresa della settimana porta la firma di Vittoria Gallazzi. Impegnata nella fase regionale dei Campionati studenteschi, la giovane mezzofondista categoria Allieve ha messo in scena una prova di forza e maturità sui Mille metri. Vittoria non solo ha conquistato una pesantissima medaglia d’oro, ma lo ha fatto frantumando il proprio limite personale: con un eccezionale 3'11"91, ha limato ben 6 secondi al suo precedente record. Questo successo le garantisce ufficialmente il pass per i Campionati nazionali studenteschi, un traguardo che premia il talento dell’atleta e la qualità del lavoro svolto sotto la guida di Edoardo Rossi.

Giovanni Palpi protagonista nel gotha del mezzofondo

Non è stato da meno Giovanni Palpi, che il 3 maggio ha affrontato il prestigioso XV ESET WMD-NIGHT a Busto Arsizio, un meeting nazionale di altissimo livello. In un contesto tecnico estremamente competitivo, Palpi ha saputo lottare con i migliori, chiudendo al 14° posto con il crono di 6'07"45. Una prestazione maiuscola che conferma la sua crescita costante e che ha regalato grande soddisfazione al suo tecnico Edoardo Rossi, presente a bordo pista per seguire i progressi di un atleta ormai stabilmente inserito nei circuiti d'eccellenza.

Staffette d’argento: la forza del vivaio

Il vigore dell’Atletica Piacenza è emerso con prepotenza anche ai Campionati Regionali di Staffette, dove la società ha schierato un’imponente delegazione di ben 22 atleti tra le categorie Ragazzi e Cadetti. A salire sul podio è stata la staffetta 3x800 Ragazzi: il trio composto da Lorenzo Ghisoni, Francesco Campanelli e Milo Perotti ha conquistato un meritato argento con il tempo di 7'31"60, dando prova di una splendida coesione di squadra.

Flavio Ghilardotti brilla al "5000 del Lupo"

L'onda biancorossa ha travolto anche la corsa su strada con la partecipazione alla terza edizione del 5000 metri del Lupo, competizione di livello nazionale. A prendersi la scena è stato uno straordinario Flavio Ghilardotti, capace di fermare le lancette sull'eccellente tempo di 16'49". Una prova cronometrica di altissimo livello che lo pone tra i protagonisti assoluti della distanza.

Il gruppo piacentino ha dato prova di grande compattezza, schierando un mix perfetto di esperienza e gioventù: ottime le risposte dalle "giovani leve" Michael Cannas e Alessandro Giannelli, che hanno corso fianco a fianco con la solidità dei veterani Davide Donato e Fausto Cassola, a testimonianza di un movimento podistico sano e in continua evoluzione.