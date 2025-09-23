Vittorino a un passo dal podio ai Campionati italiani

Ottimi risultati per gli equipaggi della Vittorino da Feltre che hanno gareggiato lo scorso fine settimana a Pusiano, sulle acque comasche del lago di Eupilio, ai Campionati Italiani societari di canottaggio.

Pur non avendo conquistato alcuna medaglia, infatti, gli atleti biancorossi si sono comunque messi in evidenza riuscendo a conquistare quattro finali.

Nella categoria Under 18 ottima prestazione complessiva per Marco Tinelli e Matteo Sardi, al via nella gara del due senza: i due giovani atleti della Vittorino, infatti, hanno superato brillantemente sia le batterie di qualifica che le semifinali, guadagnandosi così l’accesso all’atto conclusivo che ha assegnato le medaglie, terminando la prova al quarto posto ad un soffio dal podio.

Viola Ferrari

Nella specialità del singolo Under 18 femminile si è fatta onore Viola Ferrari, che dopo aver brillantemente superato le batterie di qualifica e successivamente la semifinale, ha disputato la finale concludendo la gara al settimo posto. Non hanno invece superato le batterie di qualifica il doppio maschile Under 18 composto da Pietro Campominosi e Tommaso Guizzardi, così come il doppio misto composto dallo stesso Campominosi e da Giorgia Sardi. Nelle categorie Over 18, buoni risultati per il doppio maschile composto da Leonardo Ghioni e Dario Guerra, che dopo aver superato le qualificazioni e successivamente la semifinale, hanno disputato la finalissima concludendo la prova al sesto posto. Ottavo posto in finale, invece, per il quattro di coppia misto categoria Over composto dalle due Under 18 Viola Ferrari e Giorgia Sardi coadiuvate dalle sorelle Alicia e Sonia Ghinelli.

Leonardo Ghioni e Dario Guerra

Al Trofeo delle Regioni, con i colori biancoverdi dell’Emilia Romagna, hanno invece gareggiato due atleti della Vittorino da Feltre: Lorenzo Magnani nella specialità del quattro senza categoria Cadetti classificatosi quinto, e Riccardo Podestà nel quattro coppia Allievi C in un equipaggio che ha concluso la prova al sesto posto. La squadra di canottaggio della Vittorino da Feltre tornerà nuovamente in acqua sabato prossimo, 27 settembre, per il Memorial Francesco Solenghi, evento sportivo in ricordo dell’indimenticato tecnico biancorosso che andrà in scena nel primo pomeriggio sul tratto di Po davanti al pontile della società biancorossa.