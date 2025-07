Vittorino da Feltre, ai regionali di nuoto doppia medaglia per Ludovica Bonini

Si arricchisce di altre due medaglie il bilancio complessivo della Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi estivi di nuoto. Dopo i due ori e il bronzo conquistati una decina di giorni fa da Giovanni Cornelli nella categoria Ragazzi, nelle gare riservate alle categorie Junior, Cadetti e Seniores andate in scena lo scorso fine settimana a Lodi la società biancorossa ha infatti arricchito il proprio medagliere con l’oro e l’argento conquistati da Ludovica Bonini (Seniores).

Bonini, reduce tra l’altro dagli impegni scolastici per l’esame di maturità, ha conquistato infatti il titolo regionale nella gara dei 50 rana e la seconda piazza in quella dei 100. Sulla mezza distanza la nuotatrice biancorossa ha centrato la finale grazie all’ottimo crono di 32”,68 fatto segnare nelle batterie di qualifica e ha poi conquistato l’oro chiudendo al primo posto la finale in 32”,88; nei 100 rana, invece, l'atleta piacentina si è qualificata grazie al tempo di 1’15”,32 e in finale è salita sul secondo gradino del podio chiudendo la gara con l’ottimo crono di 1’13”,47.