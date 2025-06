Vittorino e Calypso, metalli preziosi a Lignano

Si arricchisce ulteriormente la bacheca della Vittorino da Feltre che raccoglie i trofei e le medaglie del nuoto pinnato. Nei giorni scorsi, infatti, gli atleti biancorossi della società del presidente Tedesco si sono messi in luce a Lignano Sabbiadoro, ai Campionati italiani estivi assoluti di nuoto pinnato, conquistando tre medaglie d’argento e una di bronzo, ma anche altri risultati di rilievo sia nelle gare maschili che in quelle femminili.

Doppietta d’argento per Riccardo Albasi che dopo essere salito sul secondo gradino del podio tricolore nei 50 monopinna assoluti con l’ottimo crono di 16»,52, ha fatto il bis nei 50 apnea arrivando secondo con il tempo di 15»,47. Argento anche per la staffetta biancorossa della 4x50 monopinna composta dallo stesso Albasi e da Yassine Laanaya, Andrea Rancati e Marco Pietralunga, seconda con il tempo di 1’09»,42 a soli 45 centesimi di distacco dall’oro. A completare il medagliere biancorosso ha contribuito anche la staffetta 4x200 monopinna composta da Riccardo Albasi, Sebastiano Rossi, Alessandro Zangrandi e Marco Pietralunga, terza sul podio con il tempo di 6’16,80.

Tra i risultati di rilievo da segnalare anche i quarti posti finali di Albasi nei 100 e nei 200 monopinna e di Sebastiano Rossi nei 400 monopinna, le finali disputate da Alessandro Zangrandi (400 e 1500 monopinna), Andrea Rancati (50 apnea) e Marco Pietralunga (50 monopinna), e i buoni piazzamenti di Sofia Cosenza nei 50 e 100 pinne, nei 50 monopinna e nei 50 apnea, e di Elisa Malchiodi nei 50 e 100 monopinna, nei 50 pinne e nei 50 apnea.

«Un bilancio estremamente positivo e soddisfacente – sottolinea il responsabile tecnico della Vittorino, Gianni Ponzanibbio – per una società come la nostra che nel nuoto pinnato è soltanto al suo secondo anno di attività agonistica. Abbiamo creato un ottimo gruppo ben amalgamato, nuotatori uniti da un sincero legame d’amicizia e dotati di qualità tecniche e atletiche che, non a caso, stanno portando in dote alla nostra società risultati davvero ragguardevoli e che vanno decisamente oltre ogni più rosea aspettativa».

Protagonisti a Lignano anche i ragazzi della Calypso: la società piacentina era in gara con dieci atleti ed è stata Bice Cavallini la punta di diamante con un grande argento ottenuto nei 400 metri velosub Under 18. Quarto posto per Francesca Sala nei 50 monopinna. I ragazzi della Calypso sono infine arrivati sesti nella staffetta 4x50 monopinna assoluta maschile con Vedovelli, Fantoni N., Bazzoni, Guglielmetti e nella 4x100 mista mista con Fantoni S., Chiapponi, Basha, Cavallini con i record societari. «I ragazzi sono andati oltre le aspettative, siamo una squadra giovane ed in crescita con atleti esperti che non finiscono mai di stupire – ha commentato lo staff tecnico composto da Umberto Raimondi e Laura Galli – ora la stagione continua concentrandoci sulle gare di fondo».