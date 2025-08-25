«Vogliamo far divertire la gente»: Boninfante lancia la nuova Gas Sales

È partita ufficialmente la nuova stagione della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Un progetto rinnovato, un gruppo in gran parte nuovo, un entusiasmo tangibile fin dal primo allenamento andato in scena questo pomeriggio - lunedì 25 agosto - al PalabancaSport, davanti ai tifosi e agli immancabili Lupi Biancorossi.

In panchina c’è Dante Boninfante, ex palleggiatore del Copra e oggi allenatore della prima squadra. «C’è grande emozione – ha detto Boninfante – ho vissuto qui tre anni splendidi, ora inizia una nuova avventura. Vogliamo coinvolgere la gente, riempire il palazzetto e far divertire tutti. Al suo fianco il vice Samuele Papi, altra leggenda biancorossa. La squadra è profondamente cambiata: giovani promettenti e giocatori d’esperienza convivono in un mix ambizioso. »Siamo soddisfatti del lavoro fatto con lo staff – ha proseguito Boninfante. – Paolo Porro è il nuovo palleggiatore, giovane ma già molto maturo. Intorno a lui ci sono ragazzi che cresceranno e leader come Simon, Travica, Andringa e Galassi. Indossare questa maglia deve essere anzitutto un orgoglio«.

Un tema caldo riguarda l’assenza prolungata di molti titolari, impegnati sino agli ulti giorni di settembre con le Nazionali per il Mondiale. Il campionato inizierà il 19 ottobre contro Verona, con tempi di preparazione ridotti. «Non è una situazione facile - ha concluso il tecnico di Piacenza - ma non siamo gli unici. Se i nostri giocatori sono al Mondiale, vuol dire che abbiamo scelto bene. Dobbiamo portare i ragazzi già qui al livello degli altri, per partire tutti insieme alla pari».

Parola d’ordine? Per il direttore sportivo Ninni De Nicolo non ci sono dubbi. «Entusiasmo. È la base di tutto. Stiamo iniziando un nuovo percorso, con tanti cambiamenti e volti nuovi. Saranno entusiasmo, lavoro e umiltà a fare la differenza». Una squadra costruita su un mix studiato tra giovani e senatori. «Ci sono talenti che devono adattarsi in fretta al campionato italiano, giocatori già affermati nonostante la giovane età e un manipolo di campioni esperti. Un mix completo. Dove possiamo arrivare? Dipende solo da noi. Lavoro, umiltà, entusiasmo: è questa la nostra ricetta».

Lo staff tecnico è composto, oltre che da Boninfante e Papi, dall’assistant coach Antonio Mariano, dal preparatore atletico Lorenzo Barbieri, dallo scout man Filippo Pugnalini, dal medico Carlo Segalini e dal fisioterapista Riccardo Anfosso.

A rispondere presente alla prima convocazione di coach Boninfante oggi c’erano solo sei dei quattordici giocatori del roster ufficiale: i confermati Robbert Andringa (schiacciatore) e Alessandro Bovolenta (opposto), i nuovi palleggiatori Paolo Porro e Dragan Travica, Francesco Comparoni (centrale) e Henri Emmanuel Leon (opposto). In settimana al gruppo si aggregherà il francese Joris Seddik mentre l’arrivo di Luca Loreti è previsto sul finire della settimana prossima.

Al gruppo sono aggregati in questa prima fase della preparazione sei giocatori del settore giovanile: gli schiacciatori Simone Leombroni, Gabriele Russo e Manuel Bozzetti, il centrale Luca Fraleone, il palleggiatore Tommaso De Santis e il libero Francesco Rizzi. Con loro il responsabile tecnico del settore giovanile, Matteo Antonucci.

I biancorossi suddivisi in due gruppi hanno svolto una seduta di pesi per poi incontrare sul taraflex del PalabancaSport stampa e tifosi per le interviste e fotografie di rito. Il programma completo della prima settimana di preparazione in vista della stagione 2025-2026, da svolgere interamente al PalabancaSport, prevede una seduta di lavoro in sala pesi nel pomeriggio di oggi, martedì e nella mattinata di sabato, una seduta di lavoro di preparazione atletica e primi esercizi tecnici con palla nel pomeriggio di mercoledì, pesi ed esercizi tecnici con palla nel pomeriggio di giovedì e venerdì.

Ad accogliere i giocatori e staff la presidente Elisabetta Curti con l’amministratore delegato Isabella Cocciolo e il direttore generale Hristo Zlatanov. «Inizia una nuova stagione – ha sottolineato la Presidente Elisabetta Curti – ed è un piacere ritornate al PalabancaSport e ridare vita al Tempio dello sport piacentino. Vedo entusiasmo e voglia di fare bene, piano piano arriveranno tutti i giocatori, noi siamo pieni di buoni propositi e l’invito ai tifosi biancorossi è quello di seguirci con tanta passione come hanno sempre fatto fino ad ora».