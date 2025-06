Volata vincente di Marco Gregori: è campione regionale

È festa piacentina a Vigolzone nell'atteso campionato regionale Allievi su strada, organizzato dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink. Nella sfida che metteva in palio la maglia giallorossa di leader emiliano romagnolo, il successo è andato al caorsano Marco Gregori (Pool Cantù Sovico GB Team), uno dei protagonisti attesi e che si è imposto in volata sul traguardo di via Roma. Per lui, terza vittoria stagionale, maglia regionale e anche il premio di miglior piacentino, nell'auspicio sia un buon trampolino di lancio in vista dei prossimi Tricolori di Gorizia.

A completare il podio, il secondo posto del romagnolo Edoardo Mini (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t.Adriatica) e la terza piazza di Leonardo Manfredi, portacolori del Cavriago. In top ten un altro piacentino, Simone Buroni (Velo Club Pontenure 1957), settimo e protagonista di un tentativo di allungo a pochi chilometri dal traguardo, posto dopo 84 chilometri. Ottantanove i partenti provenienti dalle varie province emiliano-romagnole, con altri tre piacentini in corsa: Fabio Bersani del Torrile, Francesco Carloni del Pedale Casalese Armofer ed Elia Spelta (Madignanese).