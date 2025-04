Volley Academy Piacenza-Busa Miovolley: cercasi la regina Under 13

Sale l'attesa per le finali territoriali Fipav della categoria Under 13 femminile, in programma sabato al PalaMioVolley di Gossolengo. Quattro squadre protagoniste (DM Vap, Alberici Valtidone Miovolley, Busa Trasporti Miovolley e Amicizia Sport Azzurra di Caorso), pronte a dar spettacolo sottorete, con il programma che prevede alle 15.30 la finale terzo-quarto posto tra Alberici Valtidone Miovolley e Amicizia Sport Azzurra Caorso, seguita alle 17.30 dalla finalissima che decreterà la "regina" della categoria tra Volley Academy Piacenza e Busa Trasporti Miovolley. Ieri si sono giocate le semifinali.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente nella sede aziendale dell'Ets (EcoTecnologie Stradali) Gruppo Quarello di Gossolengo. A fare gli onori di casa, Giacomo Quarello, mentre il Consorzio Miovolley (organizzatore) era presente con Silvia Barbieri (membro del Consorzio e presidentessa della Polisportiva Gossolengo) e con il direttore organizzativo Andrea Alborghetti. Per la Fipav piacentina, la consigliera Elisa Ghezzi, mentre l'assessore Basilio Mandas ha rappresentato l'Amministrazione comunale di Gossolengo.