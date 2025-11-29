Volley, Gas Sales in campo a Monza nell’anticipo dell’ottava giornata

Inizia da Monza il tour de force dalla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che da qui al periodo natalizio avrà un calendario ricco di impegni. I biancorossi saranno impegnati questa sera, sabato 29 novembre, con fischio d'inizio alle ore 20 in casa della Vero Volley Monza, formazione in grande difficoltà e attualmente penultima in Superlega, l'obiettivo è sfruttare l'inerzia del momento positivo per centrare la terza vittoria consecutiva. Boninfante recupera in pieno Gutierrez che giocherà alla banda con Mandiraci, per il resto tutto confermato con Porro in diagonale con Bovolenta, Simon e Galassi centrali e Pace libero. Con 3 punti la Gas Sales compierebbe un bel balzo per giocarsi l'accesso tra le prime quattro della classifica e dunque disputare in casa la possibilità di accedere alle Final Four. Per la squadra di Boninfante ci sarà però da pensare a un impegno per volta visto che mercoledì si tornerà di nuovo in campo in casa contro Padova, poi di nuovo campionato ed esordio in Coppa Cev nel giro di una sola settimana per quello che di fatto è il primo vero periodo decisivo della stagione.