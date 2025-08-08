Da settembre via al corso per arbitri di pallavolo

corso di arbitri di pallavolo 2025/26, che comincerà con la serata di presentazione il 18 settembre in via Calciati 14 e per il quale sono aperte le iscrizioni ( "Fischia l’inizio di una nuova passione". È l’invito con il quale si presenta il, che comincerà con la serata di presentazione ile per il quale sono aperte le iscrizioni ( [email protected] ). Il corso, gratuito, al quale è possibile partecipare dai 14 ai 54 anni e che dà credito formativo scolastico, si sviluppa attraverso lezioni in presenza che cominceranno sabato 20 settembre. Sarà distribuito in due fine settimana, il primo nella sede della federazione e il secondo al centro di Ferriere. Il 5 ottobre si terrà l’esame finale.

A illustrarlo è Giacomo Carota, vice responsabile arbitri della federazione volley di Piacenza. Appena 18enne, Carota rappresenta una delle speranze del mondo arbitrale del volley, che attualmente conta circa 30 direttori di gara. "A Piacenza le partite sono molte, per coprire tutte le gare ci sono dunque arbitri che devono dirigere molte partite" spiega.

Detto che le prestazioni sono retribuite, servono persone che si dedichino all’arbitraggio, che dice Carota "è un’attività trasversale, da vivere con la mentalità di chi svolge un servizio, guai a voler essere protagonista". "Io mi sono imbattuto in questa opportunità a 16 anni - racconta - l’ho colta e la consiglio, ha una valenza formativa: ispessisce il carattere e si lavora su sé stessi".

"L’arbitro bravo - dice Carota - capisce la partita che si trova davanti, si adatta al contesto, deve avere una buona conoscenza del regolamento e la cultura del gioco. Intendo dire con questo che deve far funzionare il rapporto con i giocatori che ha di fronte". "Le critiche dagli spalti? - sorride - Qualche volta capitano, ma davvero di rado: a livello provinciale l’ambiente è pulito e lavoriamo per mantenerlo tale".