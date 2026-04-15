All'assalto di Luneburg con il dubbio Mandiraci

La Gas Sales Bluenergy si prepara alle ultime due sfide della stagione, le più importanti dopo l'eliminazione in semifinale dei playoff scudetto per mano dio Perugia.

Stasera alle 19 in Germania si gioca l’andata contro il Luneburg della finale di Cev Cup.

Il tempismo non è dei migliori per la squadra di Dante Boninfante: c’è ovviamente tanta amarezza da scrollarsi di dosso, così come la stanchezza fisica e mentale accumulata rappresenta ingrediente che rischia di incidere sulle prestazioni di Simon e compagni.

Tutto ancora tace sull’incognita Efe Mandiraci, fuori causa durante la serie di semifinale per un problema alla spalla. «In questo momento ancora non sappiamo se potrà giocare – prosegue l’assistente allenatore Antonio Mariano - valuteremo fino alla fine le sue condizioni con lo staff medico e tecnico».

Gli avversari

La formazione del Luneburg è multinazionale: sono tre i giocatori tedeschi presenti nel roster, per io resto tre americani, tre canadesi, due svedesi, un finlandese, un danese e un giapponese. Il tecnico è il tedesco Stefan Hubner. Un mixer di esperti e giovani talentuosi, squadra compatta che gioca una buona pallavolo e sta molto bene in campo.

In Europa Luneburg ha iniziato la stagione in Cev Champions League inserita nel Gruppo D e ha chiuso al terzo posto il girone retrocedendo in Cev Volleyball Cup dove in Semifinale ha superato i belgi del Greenyard Maaseik vincendo la gara di andata giocata in Belgio per 3-1 (25-15, 20-25, 22-25, 24-26) e la gara di ritorno giocata in Germania per 3-2 (27-25, 28-26, 23-25, 23-25, 16-14).