Esame Padova per la Gas Sales Bluenergy

La Gas Sales Bluenergy gioca oggi a Schio per il memorial Masiera Day: alle 17 affronterà Padova, a poco più di due settimane dal loro scontro nella prima giornata di Superlega.

«Abbiamo fissato questa amichevole mesi prima dell’uscita dei calendari – racconta coach Dante Boninfante –. È capitata con loro, altrimenti magari né noi né loro l’avremmo organizzata».

Piacenza arriva a questo match da imbattuta: cinque vittorie e appena due set concessi, entrambi nei parziali supplementari.

La squadra è quasi al completo: Daniel Iyegbekedo tornerà martedì dopo aver ottenuto il secondo posto agli Europei con la sua Francia; Cooper Robinson ha iniziato il suo percorso di recupero con lo staff biancorosso dopo l’operazione al ginocchio destro.

In base agli ultimi allenamenti congiunti, le scelte ricadono sulla coppia Miguel Gutierrez e Manuel Zlatanov, quest’ultimo chiamato a sostituire l’infortunato Robinson. Occhio a Nikola Brboric dalla panchina.

Alessandro Bovolenta continua ad essere l’ancora di salvataggio in attacco e dai nove metri. In diagonale, Paolo Porro in regia. Merrick McHenry e Gianluca Galassi per la prima volta giocheranno fianco a fianco. Completa il sei più uno Domenico Pace.

La Gas Sales si ritroverà di fronte una Padova rinnovata rispetto alla passata stagione. Va dato un occhio di riguardo ai due schiacciatori: Mattia Orioli è al suo quarto anno in bianconero. Al suo fianco Alessandro Bistrot, classe 2005, arriva da un’esperienza con Trento.