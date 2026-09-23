Gas Sales Bluenergy Volley: il calendario gare delle prime cinque giornate

Manca meno di un mese all’inizio della Superlega 2026/2027 della Gas Sales Piacenza e finalmente è arrivata l’ufficialità di date e orari delle prime cinque giornate. I biancorossi saranno inizialmente impegnati nella trasferta di Padova domenica 18 ottobre, protagonista anche del precampionato di Piacenza durante il Schio Memorial Masiera Day. Già oggi alle 17 la Gas Sales avrà un primo assaggio di campionato con il terzo allenamento congiunto della propria preparazione.

Al PalaBancaSport arriva infatti Modena per il tradizionale derby emiliano di avvicinamento alla stagione. I gialloblu, che incroceranno Piacenza alla seconda giornata, rappresentano a tutti gli effetti un’avversaria diretta della formazione di coach Dante Boninfante per obiettivi sportivi. Le partite più difficili saranno quelle contro l’Itas Trentino, tra le corazzate della prossima stagione, e Rana Verona che, nonostante la partenza in estate di Darlan, rimane tra le favorite per la vittoria finale.

In attesa del recupero di Cooper Robinson dall’infortunio, sarà fondamentale capire quale sarà il sostituto designato tra Manuel Zlatanov e Nikola Brboric da affiancare a Miguel Gutierrez nel sestetto titolare.

Le prime cinque giornate dei biancorossi:

1a Giornata

Domenica 18 ottobre, ore 17.00

Pallavolo Padova - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Diretta DAZN e VBTV

2a Giornata

Domenica 25 ottobre, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza - Valsa Group Modena

Diretta Rai Sport, VBTV

3a Giornata

Domenica 1° novembre, ore 18.00

Cisterna Volley - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Diretta VBTV

4a Giornata

Mercoledì 4 Novembre, ore 20.30

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Diretta DAZN e VBTV

5a Giornata

Domenica 8 novembre, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza - Rana Verona

Diretta VBTV