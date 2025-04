Gas Sales, domenica arriva Trento: «Non è imbattibile, possiamo farcela»

«Affrettatevi ad acquistare i pochi biglietti rimasti, stiamo andando verso il soldout». Le parole dell'amministratore delegato della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Isabella Cocciolo ospite martedì 8 aprile a “Volley Piacenza #atuttogas” fanno capire quanto sarà importante e spettacolare gara 2 contro Trento in programma domenica pomeriggio alle 18 al PalabancaSport. Ci si aspetta un pienone dunque per il secondo match della serie dopo la prima partita che ha visto la Gas Sales cedere soltanto al tie break al termine di una lunga battaglia. Chi vorrebbe giocarla subito è Yuri Romanò: ai microfoni di Telelibertà l'opposto biancorosso ha espresso tutta la propria fiducia nel fatto che questa Gas Sales può eliminare i campioni della Regular Season. «Sono battibili – il suo pensiero – hanno un blocco italiano che ha portato grandi risultati, ma speriamo che non lo facciano proprio quest'anno e noi ce la metteremo tutta per evitarlo. Credo che anche in gara 2 sarà il servizio il fondamentale che farà la differenza».