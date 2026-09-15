Gas Sales, finalmente si gioca

Dopo poco più di tre settimane di preparazione, la Gas Sales Bluenergy inizia a mettersi alla prova sul campo.

Domani appuntamento alle 18 al Palabanca per la prima amichevole stagionale contro EnergyTime Campobasso ambiziosa formazione militante nel campionato di A3.

L'allenamento congiunto sarà aperto al pubblico con ingresso libero. I tifosi e gli appassionati potranno accedere all'impianto dall'ingresso del Foyer 2 a partire dalle 17.30.

Sono 10 i giocatori del roster della prima squadra attualmente a disposizione dello staff tecnico: i palleggiatori Paolo Porro e Dragan Travica, gli schiacciatori Miguel Gutierrez, Manuel Zlatanov e Nikola Brboric, gli opposti Alessandro Bovolenta e Henri Leon, il centrale Francesco Comparoni e i liberi Domenico Pace e Francesco Rizzo. A loro sono aggregati il centrale Luca Fraleone e gli schiacciatori Manuel Bozzetti e Francesco Destro del settore giovanile e della serie B.

«Stiamo lavorando tanto sulla parte fisica - commenta il palleggiatore biancorosso, Dragan Travica - anche se da subito abbiamo iniziato a fare della pallavolo. Già dalla seconda settimana siamo riusciti a fare sei contro sei grazie anche alla presenza in palestra di alcuni ragazzi del settore giovanile. È stato molto bello ritrovare i ragazzi e conoscere il nuovo che è arrivato in attesa che arrivino anche gli altri. Si respira una bella atmosfera, c’è molta serietà nel lavoro, entusiasmo, insomma si respirano sensazioni positive. Ora bisogna continuare su questa strada per farci trovare pronti quando arriveranno i compagni attualmente impegnati con le nazionali, in questa settimana affronteremo due test match e questo ci servirà, oltre che capire a che punto siamo, anche ritrovare un po' il ritmo partita».

Sardinia Cup

La Gas Sales Bluenergy ultimerà la sua preparazione precampionato il 10 e 11 ottobre partecipando ad un quadrangolare dal profilo europeo a Cagliari.

Nel weekend che precede l’esordio in Superlega Credem, i biancorossi saranno impegnati in campo al PalaPirastu per disputare la “Sardinia International Volley Cup”, torneo internazionale con la partecipazione anche di Itas Trentino, SVG Lüneburg (Germania), VK Ĉez Karlovarsko (Repubblica Ceca).

La formazione tedesca sarà la prima avversaria di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella prima semifinale di sabato 10 ottobre programmata per le 16.00. In base al risultato maturato, poi, i biancorossi domenica 11 ottobre giocheranno la finale per il 3° posto delle 15 o la partita che decreterà il vincitore della competizione delle 17.30, contro trentini o cechi.

Gas Sales Bluenergy e Lüneburg si sono affrontate nell’aprile scorso nella finale della Cev Cup, vinta dai biancorossi.

Piacenza, che tornerà a giocare in Sardegna dopo dieci mesi dall’ultima volta (10 dicembre 2025, gara di andata dei Sedicesimi di Cev Cup vinta con i cechi dello Jihostroj Ceske Budejovic), quelli di Cagliari saranno due dei pochi test match da affrontare con il roster al completo in vista del debutto in campionato a Padova previsto per il fine settimana successivo.