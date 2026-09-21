Gas Sales, in arrivo due amichevoli da Superlega
Volley - Mercoledì al Palabanca arriva Modena, sabato biancorossi a Cuneo
Redazione Online
|12 ore fa
Archiviati con esito positivo i primi due allenamenti congiunti della preseason contro Campobasso e Belluno, la Gas Sales Bluenergy apre oggi la quinta settimana di preparazione.
Due le amichevoli in programma. La prima al Palabanca contro Valsa Group Modena, appuntamento di alto livello che consentirà allo staff tecnico di valutare ulteriormente la condizione del gruppo e i progressi fatti nel corso della preparazione. Inizio fissato alle 17, ingresso libero dal foyer 2 dalle 16.30.
Sabato nuova uscita sul campo della Acqua Sant’Anna Cuneo (inizio alle 17), un altro banco di prova significativo per i biancorossi, chiamati a misurarsi nuovamente con un'avversaria di Superlega in un periodo chiave della preparazione.
Due le amichevoli in programma. La prima al Palabanca contro Valsa Group Modena, appuntamento di alto livello che consentirà allo staff tecnico di valutare ulteriormente la condizione del gruppo e i progressi fatti nel corso della preparazione. Inizio fissato alle 17, ingresso libero dal foyer 2 dalle 16.30.
Sabato nuova uscita sul campo della Acqua Sant’Anna Cuneo (inizio alle 17), un altro banco di prova significativo per i biancorossi, chiamati a misurarsi nuovamente con un'avversaria di Superlega in un periodo chiave della preparazione.