Gas Sales prepara le prime amichevoli

La Gas Sales Bluenergy ha iniziato oggi la quarta settimana di preparazione in vista del campionato.

Il gruppo biancorosso conta su dieci giocatori della prima squadra attualmente a disposizione dello staff tecnico: i palleggiatori Paolo Porro e Dragan Travica, gli schiacciatori Miguel Gutierrez, Manuel Zlatanov e Nikola Brboric, gli opposti Alessandro Bovolenta e Henri Leon, il centrale Francesco Comparoni e i liberi Domenico Pace e Francesco Rizzo. A loro sono aggregati il centrale Luca Fraleone e gli schiacciatori Manuel Bozzetti e Francesco Destro del settore giovanile e della Serie B.

Mercoledì alle 18 arriverà la prima amichevole: i biancorossi ospiteranno EnergyTime Campobasso, formazione militante nel campionato di Serie A3. L’allenamento congiunto sarà a porte aperte, l’ingresso libero e sarà possibile accedere al Palabanca dal foyer 2 dalle 17.30.

Sabato alle 17.00 arriverà invece Belluno Volley, squadra che partecipa al campionato di Serie A2.