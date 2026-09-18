Gas Sales, Robinson operato la ginocchio

La Gas Sales Bluenergy ha informato che Cooper Steele Robinson è stato sottoposto a Los Angeles a un intervento chirurgico al ginocchio destro, eseguito dal dotto Carlos Uquillas. L’operazione è perfettamente riuscita.

Lo schiacciatore statunitense, dopo aver disputato la Volleyball Nations League (Vnl) con la Nazionale degli Stati Uniti e il successivo Memorial Hubert Wagner in Polonia, dove è stato premiato come miglior schiacciatore del torneo, è stato fermato per un problema al ginocchio e sottoposto ad accertamenti medici. Gli esami hanno evidenziato la necessità di intervenire chirurgicamente. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane, sulla base dell’evoluzione del percorso post-operatorio.

L’arrivo di Cooper Steele Robinson a Piacenza è previsto nelle prossime settimane, dove proseguirà il percorso di recupero e riabilitazione con lo staff medico e fisioterapico del club biancorosso.