Gas Sales, solo vittorie verso il debutto
Volley Superlega - Domenica prima di campionato a Padova per i biancorossi, imbattuti nel pre campionato
Redazione Online
|2 ore fa
Inizia in casa Gas Sales Bluenergy la settimana che conduce all'esordio di Superlega, previsto per domenica a Padova alle 17.
La formazione è reduce dalle ottime prestazioni contro Luneburg e Trento che le hanno permesso di vincere la Sardinia Cup, ultimi impegni di una preparazione che li ha visti imbattuti.
La vittoria nel quadrangolare internazionale di Cagliari ha rappresentato l'ultimo tassello di una preseason affrontata con intensità e determinazione, fornendo indicazioni importanti in vista dell'inizio della stagione ufficiale.
Una sfida quella di Padova che segnerà l'inizio dell'ottava stagione consecutiva del club biancorosso nel massimo campionato italiano.
In questa settimana lo staff tecnico continuerà a lavorare per affinare i meccanismi di gioco e arrivare nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento con i primi punti in palio della stagione.
La formazione è reduce dalle ottime prestazioni contro Luneburg e Trento che le hanno permesso di vincere la Sardinia Cup, ultimi impegni di una preparazione che li ha visti imbattuti.
La vittoria nel quadrangolare internazionale di Cagliari ha rappresentato l'ultimo tassello di una preseason affrontata con intensità e determinazione, fornendo indicazioni importanti in vista dell'inizio della stagione ufficiale.
Una sfida quella di Padova che segnerà l'inizio dell'ottava stagione consecutiva del club biancorosso nel massimo campionato italiano.
In questa settimana lo staff tecnico continuerà a lavorare per affinare i meccanismi di gioco e arrivare nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento con i primi punti in palio della stagione.
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