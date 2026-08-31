I biancorossi brillano con le nazionali

Nuove soddisfazioni internazionali per i colori biancorossi di Gas Sales Bluenergy.

Gianluca Galassi, impegnato con la nazional azzurra nella Fipav Cup Men Élite ha conquistato il primo posto superando nella gara finale il Basile per 3-1 con 8 punti del centrale biancorosso, mentre ai Giochi del Mediterraneo gli azzurri, con Filippo Pugnalini scoutman biancorosso, hanno chiuso al terzo posto superando la Turchia per 3-2.

Giochi del Mediterraneo che sono stati vinti dalla Francia, che in finale ha superato la Grecia per 3-0: nella formazione francese presente l’opposto biancorosso di Henri Leon.

Al Memorial Wagner, andato in scena a Cracovia in Polonia e vinto dalla squadra di casa, la Francia del centrale biancorosso Daniel Iyegbekedo è arrivata seconda, mentre gli Stati Uniti dei biancorossi Cooper Robinson e Merrick Mchenry ha chiuso al terzo posto superando la Slovenia dello scoutman biancorosso Antonio Mariano. Per lo schiacciatore Robinson, che nella finale 3-4 posto ha messo a terra 26 punti, riconoscimento quale migliore schiacciatore del torneo.