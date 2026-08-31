I biancorossi brillano con le nazionali
Da Galassi a Robinson, passando per Leon, Mchenry e Iyegbekedo: i giocatori della Gas Sales protagonisti
Redazione Online
|7 ore fa
Galassi esulta dopo un punto contro il Brasile
Nuove soddisfazioni internazionali per i colori biancorossi di Gas Sales Bluenergy.
Gianluca Galassi, impegnato con la nazional azzurra nella Fipav Cup Men Élite ha conquistato il primo posto superando nella gara finale il Basile per 3-1 con 8 punti del centrale biancorosso, mentre ai Giochi del Mediterraneo gli azzurri, con Filippo Pugnalini scoutman biancorosso, hanno chiuso al terzo posto superando la Turchia per 3-2.
Giochi del Mediterraneo che sono stati vinti dalla Francia, che in finale ha superato la Grecia per 3-0: nella formazione francese presente l’opposto biancorosso di Henri Leon.
Al Memorial Wagner, andato in scena a Cracovia in Polonia e vinto dalla squadra di casa, la Francia del centrale biancorosso Daniel Iyegbekedo è arrivata seconda, mentre gli Stati Uniti dei biancorossi Cooper Robinson e Merrick Mchenry ha chiuso al terzo posto superando la Slovenia dello scoutman biancorosso Antonio Mariano. Per lo schiacciatore Robinson, che nella finale 3-4 posto ha messo a terra 26 punti, riconoscimento quale migliore schiacciatore del torneo.
Gianluca Galassi, impegnato con la nazional azzurra nella Fipav Cup Men Élite ha conquistato il primo posto superando nella gara finale il Basile per 3-1 con 8 punti del centrale biancorosso, mentre ai Giochi del Mediterraneo gli azzurri, con Filippo Pugnalini scoutman biancorosso, hanno chiuso al terzo posto superando la Turchia per 3-2.
Giochi del Mediterraneo che sono stati vinti dalla Francia, che in finale ha superato la Grecia per 3-0: nella formazione francese presente l’opposto biancorosso di Henri Leon.
Al Memorial Wagner, andato in scena a Cracovia in Polonia e vinto dalla squadra di casa, la Francia del centrale biancorosso Daniel Iyegbekedo è arrivata seconda, mentre gli Stati Uniti dei biancorossi Cooper Robinson e Merrick Mchenry ha chiuso al terzo posto superando la Slovenia dello scoutman biancorosso Antonio Mariano. Per lo schiacciatore Robinson, che nella finale 3-4 posto ha messo a terra 26 punti, riconoscimento quale migliore schiacciatore del torneo.