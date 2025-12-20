Il Palabanca spinge forte, ma il tie-break è ancora fatale alla Gas Sales

Una sconfitta che fa male, malissimo perché il Palabanca ci ha creduto eccome in un successo che Piacenza ha cercato in ogni modo. E invece la Rana Verona conferma la propria caratura e nonostante le resistenze della Gas Sales, ha saputo piazzare il colpo di reni conclusivo, piegando i biancorossi al quinto set. Keita ha trascinato i veneti, un solo punto per i giovani di coach Dante Boninfante che, privi di Simon, hanno saputo reagire ai due tentativi di fuga di Verona, grazie soprattutto a un Guttierez in formato super e in grado di mettere in grossa difficoltà la ricezione ospite dai nove metri. Dopo la caduta di Trento, un altro stop al quinto set che però non cancella la prova di carattere di una Gas Sales ora a rischio sorpasso in graduatoria da parte di Modena, domenica impegnata nel match agevole con Cisterna valevole per la prima giornata di ritorno. Piacenza tornerà in campo nel giorno di Santo Stefano per l'ultima gara dell'anno sul campo di Civitanova.

Questo il commento di Dante Boninfante: «Ci è mancata un po' di quella continuità che stiamo cercando giorno dopo giorno ma direi che questo tie break è andato meglio rispetto a quello perso con Trento. E’ stata una settimana un po' tribolata, con tanti piccoli problemi e sono sincero, non mi aspettavo una partita giocata a così buon livello dai ragazzi. Vuol dire che nonostante i problemi abbiamo lavorato bene, dobbiamo migliorare in alcune cose tipo giocare meglio con la palla staccata da rete ma siamo sulla strada giusta. Primo set? Si abbiamo perso alcune occasioni per chiuderlo ma nel quarto siamo stati bravi ad annullare diverse palle match ai nostri avversari».

GAS SALES BLUENERGY-RANA VERONA 2-3 (26-28 25-20 17-25 30-28 12-15)

Gas Sales Bluenergy: Porro 2, Mandiraci 14, Galassi 15, Bovolenta 10, Gutierrez 19, Comparoni 10, Leon 6, Pace (L), Travica 0, Andringa 0, Bergmann 1, Loreti (L), Seddik 0. N.E. Fraleone. All. Boninfante.

Rana Verona: Christenson 6, Mozic 13, Vitelli 8, Ferreira Souza 4, Keita 31, Cortesia 0, Bonisoli (L), Planinsic 0, Staforini (L), Sani 7, Glatz 0, Nedeljkovic 8. N.E. Valbusa, Gironi. All. Soli.

ARBITRI: Zavater, Pozzato, Nava.

NOTE - durata set: 32', 24', 23', 34', 19'; tot: 132'.