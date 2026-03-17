Impresa Gas Sales, espugnata Modena

Impresa della Gas Sales Bluenergy, che al PalaPanini di Modena ha vinto per 3-1 gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto e si è portata sul 2-1 nella serie. Gara 4 si giocherà domenica alle 18 a Palabanca, con Piacenza che avrà il primo match point per passare in semifinale.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Simon e Iyegbekedo al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Valsa Group Modena risponde con Tizi-Oualou e Buchegger in diagonale, Mati e Anzani al centro, Davyskiba e Luca Porro alla banda, Perry è il libero. Sanguinetti è out per un problema fisico.

Il primo punto è dei padroni di casa poi è Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a spingere subito sull’acceleratore, due ace consecutivi di Mandiraci valgono il più tre (6-9) con Giuliani a chiamare time out. Viaggia veloce Piacenza, Modena fatica, Bovolenta e subito dopo Gutierrez per il più cinque (12-17) con i canarini a chiamare il secondo time out. Alla ripresa del gioco è ancora Piacenza a segnare punto con Gutierrez (12-18), Modena spinge in battuta ma è Simon a mettere a segno l’ace del più sette (16-23) e subito dopo il compagno di reparto Iyegbekedo porta otto set point ai suoi (16-24) che chiudono alla seconda occasione.

Nel secondo set, l’ace di Luca Porro (5-2) fa subito chiamare il primo time out della serata a Boninfante, Modena ha trovato ritmo e colpi anche dalla linea dei nove metri, due ace di Luca Porro mandano in orbita i suoi (15-9) con Piacenza a chiamare il secondo time out del parziale. E alla ripresa del gioco altri due ace consecutivi di Luca Porro (17-9), altro ace questa volta di Davyskiba (21-12), Piacenza qualche punto lo rosicchia (22-15) ma Modena corre veloce verso l’epilogo del set, si chiude sull’attacco di Mati.

Terzo parziale: il primo block in biancorosso della serata è di Simon e vale il più uno (7-8), allunga Piacenza con Gutierrez e Mandiraci con un colpo d’astuzia (9-12), time out di Modena. Alla ripresa del gioco punto di Modena e poi assolo biancorosso, due ace consecutivi di Simon sono la ciliegina sulla torta (10-17). Il gioco è in mano dei biancorossi, pipe di Mandiraci (14-21), Modena qualche punto lo rosicchia, l’ace di Mati vale il meno tre (20-23) ma sono quattro i set point biancorossi (20-24) che subito chiudono alla prima occasione.

Nel quarto set si gioca punto a punto, due block in consecutivi di Simon valgono il primo allungo biancorosso (6-8), ace di Bovolenta ed è più quattro (7-11), Modena accorcia (14-15) e Boninfante chiama tempo. Al rientro in campo è Bovolenta a mettere a terra un perfetto diagonale (14-16), l’ace di Gutierrez porta i suoi a tre lunghezze di vantaggio (16-19) con Giuliani che chiama il secondo time out a disposizione, Gutierrez lascia il campo per un dolore al piede, dentro Bergmann. È battaglia in campo, Modena trova la parità a quota venti, il match ball è di Piacenza con Bovolenta (23-24) che poi sbaglia la battuta. Modena annulla altri cinque match ball a Piacenza che festeggia alla sesta occasione sull’attacco out dei canarini.

L'analisi di coach Dante Boninfante: «La battuta ha fatto la differenza nei primi tre parziali, poi nel quarto sono arrivati errori da entrambe le parti ma devo dire che i ragazzi sono stati bravi a restare calmi quando Modena ci ha recuperato. Abbiamo vinto una partita importantissima nell’economia della serie ma domenica si riparte da zero a zero».

Il tabellino

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (17-25, 25-17, 20-25, 28-30)

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 6, Davyskiba 16, Anzani 5, Buchegger 7, Porro 19, Mati 8, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Bento 0, Ikhbayri 5. N.E. Sanguinetti, Tauletta, Giraudo. All.: Giuliani.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 1, Mandiraci 19, Iyegbekedo 3, Bovolenta 12, Gutierrez 13, Simon 12, Comparoni (L), Pace (L), Andringa 0, Bergmann 0, Loreti 0. N.E. Leon, Travica, Fraleone. All.: Boninfante.

Arbitri: Cesare, Pozzato, Merli.