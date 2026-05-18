La baby Gas Sales argento regionale

L’Under 13 della Gas Sales Bluenergy Volley ha conquistato il secondo posto nella final four regionale di categoria che si è giocata a Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara. Nonostante la buona prestazione, i giovani biancorossi hanno visto sfumare all’ultimo ostacolo la possibilità di essere tra le protagoniste della fase nazionale che si svolgerà in Toscana, a Rosignano e Cecina, dal 4 al 7 giugno.

In finale, la formazione piacentina dopo oltre due ore di gioco è stata superata dall’Anderlini Mo.Re Volley Modena per 3-2 (25-23, 25-16, 30-32, 20-25, 11-15), al termine di una gara combattuta e che aveva visto i biancorossi avanti di due set a zero e perdere il terzo parziale ai vantaggi dopo una lunga battaglia.

In mattinata, la Gas Sales Bluenergy in semifinale aveva superato il Galaxy Volley Collecchio per 3-0 (25-9, 25-16, 25-15), mentre Modena aveva avuto la meglio su Consar PRC 2023 Ravenna per 3-1 (25-23, 23-25, 26-24, 25-21).

La rosa

Giocatori: Diego Verdetti, Ottavio Massari, Edoardo Badini, Lorenzo Bruno, Ettore Fei, Federico Penna, Enea Aquino, Giacomo Vinotti, Alberto Castignoli, Tommaso Losi, Giordano Corvino, Filippo Chia, Edoardo Schiavon, Edoardo Halilaga.

Allenatori: Francesco Caminiti e Matteo Antonucci

Dirigente accompagnatore: Jonathan Verdetti.

Trasferte amare per l’Under 19 Bianca: impegnata a Busseto nella tredicesima giornata di campionato è stata superata dal Busseto Volley per 3-1 (25-18, 23-25, 25-14, 25-18) mentre nella quattordicesima giornata di campionato a Baganzola è stata superata dalla Polisportiva Baganzola per 3-2 (20-25, 23-25, 25-16, 25-20, 15-5) dopo aver vinto i primi due parziali.

Per la nona giornata di campionato l’Under 15 Bianca scenderà in campo alla Palestra Baldini mercoledì 20 maggio alle ore 17.30 per affrontare il Galaxy Volley Bianco Collecchio mentre l’Under 17 Bianca, sempre mercoledì 20 maggio, alle ore 20.00 alla Palestra Baldini affronterà l’Energy Volley Gialla Parma.