La carica dei 50mila per la Gas Sales

Sono stati complessivamente 49.441 gli spettatori che hanno riempito il Palabanca nel corso delle 20 partite disputate nell’annata appena conclusa dalla Gas Sales Bluenergy.

Un entusiasmo che si è respirato ancora di più a fine stagione: 9.564 spettatori totali, per una media di 3.188 presenze alle tre partite della post-season.

A snocciolare i numeri è stata la stessa società, impegnata durante la stagione in Superlega, playoff scudetto, Coppa Italia e Cev Cup, peraltro vinta: «Il calore del pubblico piacentino non è mai venuto meno, nei momenti esaltanti come in quelli più difficili - il commento - creando un’atmosfera capace di fare la differenza. Il Palabanca si è confermato un vero e proprio punto di riferimento, casa di sport e di emozioni condivise».

In tre occasioni il Palabanca ha fatto registrare il sold out: con Trento in regular season, e poi due consecutivi, il primo nella gara con Perugia in semifinale playoff e il secondo nella finale di Coppa Cev contro Luneburg. In altre occasioni il tutto esaurito è stato solo sfiorato, nonostante il fatto che il calendario non abbia dato una mano visto che le partite clou della stagione con il più grande afflusso previsto sono state collocate di sabato o di domenica alle 20.30 o addirittura di mercoledì.

«Un valore aggiunto - aggiunge la società - è stato anche il coinvolgimento di realtà sociali, studenti, le tante iniziative anche di solidarietà che in ogni partita casalinga di Gas Sales Bluenergy si sono susseguite. Spettatori da tutta la Penisola al Palabanca e, a rendere ancora più speciale questa stagione, è stata la forte presenza internazionale sugli spalti. Tanti spettatori stranieri hanno scelto Piacenza per vivere da vicino lo spettacolo della grande pallavolo italiana ed europea, contribuendo a dare un respiro sempre più internazionale alle gare. E tra di loro anche una squadra giovanile norvegese, ospite a Piacenza per un’esperienza sportiva e culturale. Giovani atleti che, dagli spalti, hanno potuto respirare da vicino la passione, l’intensità e i valori del volley di alto livello: un simbolo concreto di come lo sport sappia unire culture e generazioni. Gas Sales Bluenergy ringrazia ogni singolo tifoso: chi ha riempito il palazzetto, chi ha sostenuto la squadra in trasferta e chi ha seguito ogni momento con cuore e passione. Perché, insieme, si costruiscono le stagioni più belle».