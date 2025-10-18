La carica di Piazza Cavalli per la Gas Sales Bluenergy

Nel salone monumentale di palazzo gotico la Gas Sales Bluenergy sabato 18 ottobre si è ufficialmente presentata alla città. A condurre la serata la giornalista sportiva Federica Lodi, accompagnata dall’ospite speciale Paolo Cevoli, che hanno introdotto alla platea accorsa numerosissima, i nuovi volti che Piacenza imparerà a conoscere. Dalla squadra, allo staff.

<br>

Per l’occasione sono state infine presentate le divise ufficiali della stagione che si prepara a partire lunedì 20 ottobre, alle 21, nella prima di campionato contro Verona. Disegnate in occasione del 400esimo anno dalla posa dei Cavalli del Mochi, le statue simbolo di Piazza Cavalli e della città. «Questa squadra diventa sempre più il cuore della città e ogni anno aumenta l’affetto che i cittadini ci dimostrano», ha detto la presidente della Gas Sales, Elisabetta Curti.