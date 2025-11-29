Mandiraci trascina e la Gas Sales sbriga la pratica d'autorità. LE FOTO

Una Gas Sales Bluenergy autoritaria e che non si distrae. Quarta vittoria nelle ultime cinque uscite e terzo successo di fila per i biancorossi di coach Dante Boninfante che hanno piegato, a domicilio, anche il Vero Volley Monza. Brianzoli che restano al penultimo posto in graduatoria, i biancorosssi sbarcano momentaneamente al terzo posto (a pari merito con Trento) grazie al 3-0 rifilato ai padroni di casa che hanno reagito in un secondo parziale molto combattuto nel corso del quale Piacenza ha saputo reggere il ritorno brianzolo, piazzando il sorpasso decisivo proprio negli istanti finali del parziale. Successo convincente della Gas Sales, letteralmente trascinata da un Mandiraci in gran spolvero.

Dante Boninfante: «Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, sono soddisfatto per come è stata gestita la gara, siamo andati in difficoltà in un paio di occasione nel secondo set ma i ragazzi sono stati bravi a restare calmi e ritrovare il gioco. Tre vittorie consecutive ci fanno capire che siamo sulla strada giusta, uscire dalle difficoltà come abbiamo fatto in questa gara fa capire che la squadra sta maturando e trovando i giusti equilibri».

Vero Volley Monza - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 0-3

(23-25, 23-25, 17-25)

Vero Volley Monza: Beretta 6, Zimmermann 1, Atanasov 10, Mosca 6, Martilla 11, Rohrs 9, Scanferla (L), Padar, Velichkov, Larizza. Ne: Frascio, Ciampi, Knipe, Pisoni (L). All. Eccheli.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Mandiraci 22, Galassi 6, Bovolenta 11, Gutierrez 5, Simon 9, Porro 2, Pace (L), Comparoni, Travica, Leon, Andringa. Ne: Bergmann, Loreti (L), Seddik. All. Boninfante.

