McHenry, debutto vincente con la Gas Sales

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vinto per 3-1 (25-18, 25-15, 25-19, 20-25) l'amichevole del Palabanca contro Tinet Prata di Pordenone, formazione di Superlega, in un test che ha offerto indicazioni importanti allo staff tecnico biancorosso.

Davanti al pubblico amico, la squadra biancorossa ha potuto aggiungere un ulteriore e importante tassello al proprio percorso di crescita. Gara intensa e combattuta, caratterizzata da buoni ritmi e da diversi spunti interessanti sia dal punto di vista tecnico sia sotto l'aspetto fisico. Per coach Boninfante si è trattato di un'importante occasione per verificare lo stato di crescita del gruppo dopo quasi cinque settimane di preparazione e dopo i precedenti confronti con Campobasso, Belluno, Modena e Cuneo.

Prossimo impegno sabato a Schio, dove i biancorossi parteciperanno al Memorial Masiera Day e affronteranno la pari categoria Pallavolo Padova.

La cronaca

Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Kotlar al centro, Gutierrez e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero. Dall’altra parte della rete Simone Di Tommaso ha risposto con Alberini e Klets in diagonale, Larizza e D’Heer al centro, Terpin e Bergmann alla banda, Toscani è il libero.

McHenry ha un solo allenamento nelle gambe con i nuovi compagni, ma coach Boninfante lo manda subito in campo. E lui si fa subito vedere con un bel primo tempo (12-8), un’ottima difesa e un ace che vale il 15-11. La Gas Sales Bluenergy sfrutta al meglio un paio di turni in battuta di Porro e Gutierrez e comanda il parziale dal primo all’ultimo scambio, Prata a metà parziale si avvicina anche a due lunghezze (12-10) ma nulla può anche perché in casa biancorossa si tocca tanto a muro e si difende. Il primo di sette set point lo porta Zlatanov chiude McHenry alla seconda occasione.

Prata mette avanti il naso per un paio di punti, poi tre ace consecutivi di Bovolenta valgono il più tre per i biancorossi (7-4), arriva il primo block in in maglia biancorossa per McHenry (12-8) e subito dopo Bovolenta segna il più cinque (13-8). Sul 15-12 primo time out della giornata chiamato da Boninfante, block in di Comparoni per il 18-13, l’ace di Gutierrez porta a sei lunghezze il vantaggio biancorosso (20-14). Il primo di dieci set point (24-14) lo porta Gutierrez, chiude Comparoni.

In casa biancorossa c’è Brborić per Gutierrez, parte forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (5-1), Prata trova la parità a quota otto, è parità anche a quota 12 e poi allungano i biancorossi (15-12) con l’ace di Bovolenta. I friulani non demordono con un block in sin portano ad una lunghezza (16-15), si vedono lunghe azioni in campo, gran difesa di Brborić e chiusura di Bovolenta per il 18-15, il pubblico gradisce e applaude, dentro Kotlar per McHenry, Bovolenta porta cinque match ball (24-19), chiude Brborić alla prima occasione.

Si gioca un quarto set. In casa biancorossa la diagonale è Travica e Leon, al centro Comparoni e Kotlar al centro, Zlatanov e Brborić alla banda, Pace è il libero. Prata guida le danze, Piacenza impatta a quota quindici con Leon, dentro Destro in battuta, i friulani allungano (16-20), spazio a Rizzo e Fraleone. Sono quattro i set point per Prata (20-24) che chiude alla prima occasione.

Il commento di coach Dante Boninfante: «Siamo stati meno brillanti rispetto alle ultime uscite, ma ho visto comunque grande attenzione in campo. McHenry è in buone condizioni, ha giocato quasi tre set, è logico che ha caratteristiche diverse rispetto ai due giovani che ci hanno dato una mano fino ad ora, si dovrà lavorare affinché trovi la giusta sintonia con i palleggiatori. Bene la battuta con le sue variazioni, abbiamo visto aspetti positivi e altri sui quali dovremo continuare a lavorare, ma l’atteggiamento del gruppo è stato quello giusto».

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Tinet Prata di Pordenone 3-1 (25-18, 25-15, 25-19, 20-25)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 1, Zlatanov 11, McHenry 6, Bovolenta 19, Gutierrez 2, Comparoni 11, Pace (L), Fraleone, Leon 6, Brborić 11, Travica, Rizzo, Destro, Kotlar. All. Boninfante.

Tinet Prata di Pordenone: Alberini, Terpin 5, Larizza 4, Klets 16, Bergmann 9, D’Heer 12, Toscani (L), Katalan 4, Pol 3, Marsili 1, Guadagnini (L). Ne. Frassanella, Umek. All. Di Tommaso.

Note: durata set 21’, 22’, 24’ e 23’ per un totale di 90’. Gas Sales Bluenergy Volley Pi