Nuovi calendari, anche la Gas Sales dice "no"

La Superlega di volley si sta unendo per cercare di fare muro di fronte all’ipotesi della Federazione internazionale di inserire eventi delle Nazionali nei mesi di dicembre e gennaio durante il quadriennio 2028-2032, spezzando di fatto in due le stagioni dei club. La Sir Perugia, al grido di #NoClubNoVolley, si è fatta inizialmente portavoce della resistenza delle squadre di massima serie, a cui piano piano si sono aggiunte tutte, formando una solida unione. Non è da meno la Gas Sales Bluenergy: «Partiamo dal presupposto che i giocatori delle nazionali arrivano tutti dai club – afferma il direttore generale di Gas Sales Volley Hristo Zlatanov – questo nuovo calendario non fa bene al volley né allo spettacolo. Per la federazione internazionale è una questione economica. Dal loro punto di vista fanno i propri interessi, per carità, ma ci sono anche quelli del nostro campionato e degli altri Paesi. Per questo penso che il nuovo calendario sia controproducente». Non solo problematiche economiche, ma anche tecniche: «Gli atleti, ad oggi, abitualmente fanno due grandi preparazioni fisiche durante l’anno: una prima della stagione regolare col club e poi una prima di iniziare la stagione con la nazionale. Facendo così si spezzetta tutto e non riescono mai ad avere il tempo per fare una bella preparazione fisica».